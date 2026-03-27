Росіяни атакували дроном "Молнія" дитячу лікарню у Херсоні
Вранці 27 березня російські війська вдарили безпілотником типу "Молнія" по дитячій лікарні у Дніпровському районі Херсона
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Ворожий дрон влетів у вікно медзакладу, але не здетонував. На щастя, обійшлося без постраждалих.
Вибухотехніки оглянули залишки дрона та вибухового пристрою, зробленого з протитанкової міни. Небезпечну знахідку вилучили для знищення на спецмайданчику.
Правоохоронці документують черговий воєнний злочин армії РФ.
Нагадаємо, ввечері 26 березня на Херсонщині російський дрон атакував автомобіль. Він згорів вщент.
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
Всі блоги »