Фото: поліція

Вранці 27 березня російські війська вдарили безпілотником типу "Молнія" по дитячій лікарні у Дніпровському районі Херсона

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Ворожий дрон влетів у вікно медзакладу, але не здетонував. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Вибухотехніки оглянули залишки дрона та вибухового пристрою, зробленого з протитанкової міни. Небезпечну знахідку вилучили для знищення на спецмайданчику.

Правоохоронці документують черговий воєнний злочин армії РФ.

Нагадаємо, ввечері 26 березня на Херсонщині російський дрон атакував автомобіль. Він згорів вщент.