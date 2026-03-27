Утром 27 марта российские войска ударили беспилотником типа "Молния" по детской больнице в Днепровском районе Херсона

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Вражеский дрон влетел в окно медучреждения, но не сдетонировал. К счастью, обошлось без пострадавших.

Взрывотехники осмотрели остатки дрона и взрывного устройства, сделанного из противотанковой мины. Опасную находку изъяли для уничтожения на спецплощадке.

Правоохранители документируют очередное военное преступление армии РФ.

Напомним, вечером 26 марта в Херсонской области российский дрон атаковал автомобиль. Он сгорел дотла.