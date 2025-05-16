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16 травня 2025, 18:44

Росіяни скинули вибухівку на пенсіонера в Херсонські області

16 травня 2025, 18:44
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фото: ілюстративне
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Російські військові за допомогою безпілотника скинули вибухівку на 72-річного жителя міста Берислав

Як передає RegioNews, про це Херсонська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбуці.

Чоловік отримав мінно-вибухову травму, контузію та поранення передпліччя. Йому надали медичну допомогу.

Нагадаємо, російські війська обстріляли понад 20 населених пунктів Херсонщини.

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