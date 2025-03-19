На Херсонщині чоловік на скутері підірвався на міні
У Бериславі на Херсонщині на міні підірвався 63-річний водій скутера
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
"У Бериславі 63-річний водій скутера здійснив наїзд на ворожу протипіхотну міну, ймовірно, типу "пелюстка". Внаслідок детонації вибухового пристрою чоловік отримав мінно-вибухову травму та контузію", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 березня у селі Зміївка Бериславського району місцевий житель підірвався на російській міні ПФМ-1 "Лепесток".
10 березня 2025
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Більша частина українських пенсіонерів живе за межею бідності. В той же час розрив у розмірах пенсій може відрізнятися в сотню разів, якщо порівнювати мінімальну пенсію з пенсіями працівників правоохо...
28 лютого 2025
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України
Відтепер усі перевізники гуманітарної допомоги чи медичних вантажів зможуть виїжджати за кордон лише на загальних підставах — система "Шлях" для них наразі закрита. Відповідне рішення запровадив уряд....
27 лютого 2025
Доплати на дітей та безкоштовне житло: як в регіонах підтримують людей із низьким достатком
З початком повномасштабного вторгнення рівень бідності в Україні зріс з 5% до 24%. Такі дані наводить Мінсоцполітики. У цьому матеріалі RegioNews розповість про нетипові, на наш погляд, ініціативи під...
24 лютого 2025
Україна нецікава Трампу, однак здавати нас він не планує – стратег і футуролог Андрій Длігач
Про що каже політика Дональда Трампа по відношенню до України і чого чекати від президента США в подальшому, чому росія не заплатить за війну з Україною і як нашій державі варто розвиватися надалі, що...
Велика Британія готується відправити спецпризначенців в Україну
19 березня 2025, 13:38Росіяни вдарили дроном по селу на Харківщині: поранений чоловік
19 березня 2025, 13:30Армія РФ обстріляла Херсон із артилерії: є загиблий і поранений
19 березня 2025, 13:24У Полтавському ТЦК прокоментували спробу нападу на військовослужбовців та поліцейського
19 березня 2025, 13:20Зеленський повідомив, коли говоритиме з Трампом
19 березня 2025, 12:59Львів'янка "купила" дитину для сина, щоб його не мобілізували
19 березня 2025, 12:53Росіяни вдарили "Ланцетом” по громаді на Сумщині: є пошкодження
19 березня 2025, 12:35Цього року держава придбає житло для 120 великих прийомних сімей – Олена Шуляк
19 березня 2025, 12:28Пожежі та пошкодження інфраструктури: в ОВА показали наслідки ударів по Дніпропетровщині
19 березня 2025, 12:15
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Пенсійний вирок: чи можлива в Україні гідна старість?
Держава перекрила "Шлях": скільки військовозобов’язаних встигли втекти з України