Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинула жінка
Вранці 9 січня російські окупанти обстріляли з артилерії селище Незламне Херсонського району
Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки смертельні поранення отримала 60-річна жінка, яка перебувала на вулиці.
Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.
Нагадаємо, впродовж 8 січня російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, 10 мирних мешканців дістали поранення.
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