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09 січня 2025, 11:40

Росіяни обстріляли селище на Херсонщині: загинула жінка

09 січня 2025, 11:40
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фото: Facebook
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Вранці 9 січня російські окупанти обстріляли з артилерії селище Незламне Херсонського району

Про це повідомляє Херсонська ОВА, передає RegioNews.

Внаслідок ворожої атаки смертельні поранення отримала 60-річна жінка, яка перебувала на вулиці.

Правоохоронці фіксують наслідки обстрілу.

Нагадаємо, впродовж 8 січня російські війська атакували близько 40 населених пунктів Херсонщини. Внаслідок ворожих обстрілів загинули троє цивільних, 10 мирних мешканців дістали поранення.

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