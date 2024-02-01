Катував українців на Херсонщині: російський військовий отримав 12 років ув’язнення

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Окупанта визнали винним у порушенні законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України). Він катував цивільних Херсонщини

Про це повідомляють в Офісі Генерального прокурора, інформує RegioNews.

За злочин він отримав максимально можливе покарання - 12 років позбавлення волі.

Повідомляється, що з початку окупації Херсонської області військовослужбовець одного з підрозділів збройних сил РФ був призначений так званим "комендантом-начальником гарнізону", який дислокувався у смт Лазурне. До підпорядкування псевдокомендатури увійшли населені пункти Лазурне, Приморське, Круглоозерка, Залізний Порт і територія Чорноморського біосферного заповідника.

За інформацією прокурорів Одеської обласної прокуратури, засуджений особисто, а також надаючи вказівки та накази, брав участь у затриманні і катуванні місцевих мешканців із проукраїнською позицією, незаконно захоплював нерухомість.

"Він разом зі своїми спільниками - військовими РФ, затримали голову однієї з селищних рад Скадовського району. Його утримували в підвалі пансіонату, де систематично били, погрожували розправою та здійснювали постріли над головою, імітуючи страту. Від чоловіка вимагали надати інформацію про проукраїнських активістів та місцевих мешканців, а також схиляли до співпраці", - розповідають у прокуратурі.

Раніше повідомлялось, що у Дніпрі затримали бойовика-рецидивіста, який шпигував за українською ППО та готувався до "евакуації" в Луганськ.