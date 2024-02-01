Російська армія обстріляла бригаду "швидкої" на Херсонщині

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Російські війська вдарили з безпілотника по автівці медиків, коли ті вертались з виклику

Як пише RegioNews, про це йдеться у повідомленні пресслужби Херсонської ОВА.

Зазначається, що подія трапилася у Бериславському районі.

"Ворог вдарив з безпілотника по медиках, які поверталися з виклику. Автівка зазнала пошкоджень. На щастя, лікарі не постраждали", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялось, що за минулу добу противник здійснив 41 обстріл, випустивши 164 снаряди, із застосуванням артилерії, РСЗВ, танків, БпЛА та авіації.Також здійснив ракетний удар. По місту Херсон ворог спрямував 64 снаряди. Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; навчальні заклади та дитячий садок у Бериславському районі; гуртожиток та підприємство у Херсоні.