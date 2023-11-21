Росіяни скинули 25 авіабомб на Херсонську область: є постраждалі

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У вівторок, 21 листопада, росіяни скинули 25 керованих авіабомб на населені пункти Бериславського та Каховського районів. Двоє людей отримали поранення

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує RegioNews.

За його даними, бомби було запущено у період з 11:20 до 13:00. Ворог скинув їх на населені пункти Бериславського та Каховського районів.

В результаті атаки, за попередніми даними, постраждали дві людини.

У Бериславі поранення отримав 74-річний чоловік, у Новобериславі - 54-річний місцевий житель. Їм надають меддопомогу.

Як повідомлялось раніше, внаслідок обстрілу Херсона вранці 20 листопада двоє цивільних людей загинули, ще одна людина отримала поранення. По місту ворог випустив 30 снарядів.