Выборы в Украине: стала известна явка избирателей на Херсонщине и Черкасщине

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Гражданская сеть "ОПОРА" опубликовала данные по явке на довыборах в Раду по 184 округу на Херсонщине и 197 округу в Черкасской области

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте сети.

Так, по состоянию на 12:00 в 184 округе на Херсонщине явка составляет 11% (погрешность – 1,4%). Для сравнения, по данным ЦИК, во время выборов в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 составила 23,5%.

В округе №197 в Черкасской области явка составляет 12,2%. В 2019 году активность избирателей на 12:00 была 22,3%.

Ранее сообщалось, что в Черкасской и Херсонской областях правоохранители фиксируют первые сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства на довыборах в Раду.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.