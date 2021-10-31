16:56  31 октября
В Минцифре упростили получение COVID-сертификата в "Дії"
14:48  31 октября
Выборы в Украине: стала известна явка избирателей на Херсонщине и Черкасщине
13:36  31 октября
Россия стягивает новые войска к границе Украины - Washington Post
UA | RU
UA | RU
31 октября 2021, 14:48 13

Выборы в Украине: стала известна явка избирателей на Херсонщине и Черкасщине

31 октября 2021, 14:48 13
Читайте також українською мовою
Фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

Гражданская сеть "ОПОРА" опубликовала данные по явке на довыборах в Раду по 184 округу на Херсонщине и 197 округу в Черкасской области

Как передает RegioNews, об этом говорится в сообщении на сайте сети.

Так, по состоянию на 12:00 в 184 округе на Херсонщине явка составляет 11% (погрешность – 1,4%). Для сравнения, по данным ЦИК, во время выборов в Верховную Раду в 2019 году явка на 12:00 составила 23,5%.

В округе №197 в Черкасской области явка составляет 12,2%. В 2019 году активность избирателей на 12:00 была 22,3%.

Ранее сообщалось, что в Черкасской и Херсонской областях правоохранители фиксируют первые сообщения о возможных нарушениях избирательного законодательства на довыборах в Раду.

Напомним, сегодня, согласно постановлениям Центральной избирательной комиссии Украины, состоятся выборы в двух областях и г. Харькове. В частности, в Херсонской и Черкасской областях пройдут промежуточные выборы народных депутатов Украины в одномандатных избирательных округах №184 и 197, а жители Харькова будут выбирать городского голову.

выборы Черкасская область голосование избиратели Херсонская область

 
Год правительства Шмыгаля
Вся президентская рать
50 оттенков Зеленского
Местные коалиции: кто будет контролировать регионы
Подписывайтесь на RegioNews
30 мая 2021
День защиты детей. В Харькове Михаил Добкин организовал настоящий праздник для маленьких харьковчан
21 апреля 2021
Коллектив "Времени Добкина" возле Харьковского горсовета требовал прекратить бандитизм и провокации
31 марта 2021
Мэр Черкасс Бондаренко: "Президент не знает, что делается в регионах"
Все видео »
В тихом омуте. Как в Виннице уживается власть Гройсмана с наместником Зеленского
Ход Козырем на 184-м округе: как Зеленский сдал мэру Херсона целую область и что получит взамен
Все публикации »
Алексей Голобуцкий
Игорь Гужва
Андрей Смолий
Все блоги »

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Regionews.ua в Facebook

Regionews.ua