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22 вересня 2021, 21:09 579

Виші Херсонщини з четверга не працюватимуть - ОДА

22 вересня 2021, 21:09 579
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з відкритих джерел
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На Херсонщині жоден з вишів не може завтра продовжити освітній процес, оскільки не дотягнутий необхідний рівень вакцинації працівників; продовжать працювати 53,5% шкіл та 33,5% дошкільних закладів

Про це пише RegioNews з посиланням на Укрінформ.

"Готові у четвер продовжити освітній процес, якщо по категоріям: із 475 дошкільних начальних закладів продовжить свою роботу 159, це 33,5%, по закладах загальної середньої освіти, включаючи філії, які є у підпорядкуванні опорних закладів: із 425 закладів - 227, що складає 53,5%.... І, на жаль, вищі навчальні заклади - жоден вищий навчальний заклад не досяг потрібного відсотка для того, щоб продовжити надання освітніх послуг", - сказала заступниця начальника управління освіти і науки Херсонської облдержадміністрації Олена Міхєєва.

За її словами, шкіл, де працівники зовсім не вакцинувалися, в області немає.

Своєю чергою, заступник голови ОДА Микола Якименко наголосив, що заклади, де не вакциновані 80% працівників, не будуть працювати зовсім, вони будуть закриті, йдеться не про те, що навчальний процес там проводитиметься дистанційно.

Нагадаємо, що міністр освіти і науки Сергій Шкарлет запевнив, що за неможливості продовження очного навчального процесу через недостатню кількість вакцинованого персоналу, навчання має продовжуватися дистанційно.

"Якщо в закладі освіти менш ніж 80% працівників, які мають один із необхідних документів, навчання має продовжуватися (!) з використанням технологій дистанційного навчання. Підкреслюю, освітній процес триватиме в дистанційному форматі", - написав міністр.

В четвер Україна переходить до "жовтої" зони карантину

карантин дистанційне навчання Міносвіти вакцина вакцинація

 
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