Вузы Херсонщины с четверга не будут работать - ОГА

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На Херсонщине ни один из вузов не может завтра продолжить образовательный процесс, поскольку не дотянут необходимый уровень вакцинации работников; продолжат работать 53,5% школ и 33,5% дошкольных учреждений

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на Укринформ.

"Готовы в четверг продолжить образовательный процесс, если по категориям: с 475 дошкольных учебных заведений продолжит свою работу 159, это 33,5%, по учреждениям общего среднего образования, включая филиалы, которые есть в подчинении опорных заведений: с 425 заведений - 227, что составляет 53,5%.... И, к сожалению, высшие учебные заведения - ни один вуз не достиг нужного процента для того, чтобы продолжить предоставление образовательных услуг", - сказала заместитель начальника управления образования и науки Херсонской облгосадминистрации Елена Михеева.

По ее словам, школ, где работники совсем не вакцинировались, в области нет.

В свою очередь, заместитель председателя ОГА Николай Якименко отметил, что заведения, где не вакцинированы 80% работников, не будут работать совсем, они будут закрыты, речь идет не о том, что учебный процесс там будет проводиться дистанционно.

Напомним, что министр образования и науки Сергей Шкарлет заверил, что при невозможности продолжения очного учебного процесса из-за недостаточного количества вакцинированного персонала, обучение должно продолжаться дистанционно.

"Если в учебном заведении менее 80% работников, имеющих один из необходимых документов, обучение должно продолжаться (!) с использованием технологий дистанционного обучения. Подчеркиваю, образовательный процесс будет продолжаться в дистанционном формате", - написал министр.

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