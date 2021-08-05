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05 серпня 2021, 09:40 1031

Мешканець Херсона загинув під колесами власної автівки

05 серпня 2021, 09:40 1031
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Фото з відкритих джерел
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Житель Херсона загинув під колесами власного автомобіля

Про це пише RegioNews з посиланням на Новини Херсона

Трагедія сталася на вулиці Нижній обласного центру, на території одного з приватних будинків, в один з серпневих днів.

Відомо, що власник автомобіля самостійно займався ремонтом транспортного засобу. 35-річний чоловік перебував під машиною, коли та несподівано рушила з місця.

В результаті події херсонця було буквально розчавлено-чоловік отримав важкі травми, не сумісні з життям, і загинув на місці події.

Чому машина рушила з місця поки невідомо. Причину цього встановлюють фахівці

Нагадаємо, у листопаді 2014 року на Закарпатті чоловіка вбило власне авто. З'ясувалося, чоловік ремонтував свій автомобіль УАЗ. Поставивши його на передачу, вийшов завести автомобіль заводною ручкою. Несподівано автівка зрушила з місця та переїхала його.

авто наїзд події Будинок Херсон

 
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