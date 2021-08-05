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05 августа 2021, 09:40 1057

Житель Херсона погиб под колесами своего авто

05 августа 2021, 09:40 1057
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Фото из открытых источников
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Житель Херсона погиб под колесами собственного автомобиля

Об этом пишет RegioNews со ссылкой на новости Херсона

Трагедия произошла на улице Нижней областного центра, на территории одного из частных домостроений, в один из августовских дней.

Известно, что владелец автомобиля самостоятельно занимался ремонтом транспортного средства. 35-летний мужчина находился под машиной, когда та неожиданно тронулась с места.

В результате происшествия херсонца было буквально раздавлено - мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.

Почему машина тронулась с места пока неизвестно. Причину этого устанавливают специалисты

Напомним, в ноябре 2014 году на Закарпатье мужчину убило собственное авто. Выяснилось, мужчина ремонтировал свой автомобиль УАЗ. Поставив его на передачу, вышел завести автомобиль заводной ручкой. Неожиданно машина сдвинулась с места и переехала его.

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