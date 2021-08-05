Житель Херсона погиб под колесами своего авто
Житель Херсона погиб под колесами собственного автомобиля
Об этом пишет RegioNews со ссылкой на новости Херсона
Трагедия произошла на улице Нижней областного центра, на территории одного из частных домостроений, в один из августовских дней.
Известно, что владелец автомобиля самостоятельно занимался ремонтом транспортного средства. 35-летний мужчина находился под машиной, когда та неожиданно тронулась с места.
В результате происшествия херсонца было буквально раздавлено - мужчина получил тяжелые травмы, не совместимые с жизнью, и погиб на месте происшествия.
Почему машина тронулась с места пока неизвестно. Причину этого устанавливают специалисты
Напомним, в ноябре 2014 году на Закарпатье мужчину убило собственное авто. Выяснилось, мужчина ремонтировал свой автомобиль УАЗ. Поставив его на передачу, вышел завести автомобиль заводной ручкой. Неожиданно машина сдвинулась с места и переехала его.