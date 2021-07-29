У Херсоні чоловік влаштував стрілянину посеред білого дня: його затримали поліцейські

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Під час словесної сварки, яка відбулась на одній із вулиць Херсона, чоловік дістав пістолет та зробив постріл вгору. Таку дію побачив поліцейський, який проходив неподалік, й затримав стрілка

Як передає RegioNews, деталі повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області.

Так, попередньо встановлено, що між двома херсонцями виник конфлікт через мобільний телефон. 36-річний чоловік на вулиці попросив у перехожого гаджет, щоб подивитись інформацію в інтернеті, але отримав відмову. Така поведінка обурила херсонця і він ударив чоловіка кулаком в обличчя.

Щоб уникнути бійки, потерпілий почав тікати. В цей час зловмисник дістав предмет, схожий на пістолет, і зробив постріл вгору", - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, стрілок пояснив, що пістолет нібито придбав на одному з сайтів у мережі інтернет. Правоохоронці вилучили зброю, а чоловіка затримали.

Слідчі відкрили кримінальні провадження за незаконне поводження зі зброєю та хуліганство.

Нагадаємо, 25 липня у Києві біля метро сталася бійка зі стріляниною, постраждала людина.