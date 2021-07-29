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29 июля 2021, 14:29 802

В Херсоне мужчина устроил перестрелку средь бела дня: его задержали полицейские

29 июля 2021, 14:29 802
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Фото: из открытых источников
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Во время словесной ссоры, которая состоялась на одной из улиц Херсона, мужчина достал пистолет и сделал выстрел вверх. Такое действие увидел полицейский, который проходил неподалеку, и задержал стрелка

Как передает RegioNews, детали сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области.

Так, предварительно установлено, что между двумя херсонцами возник конфликт из-за мобильного телефона. 36-летний мужчина на улице попросил у прохожего гаджет, чтобы посмотреть информацию в интернете, но получил отказ. Такое поведение возмутило херсонца и он нанес мужчине удар кулаком в лицо.

Чтобы избежать драки, пострадавший начал убегать. В это время злоумышленник достал предмет, похожий на пистолет, и произвел выстрел вверх", - говорится в сообщении.

По данным правоохранителей, стрелок пояснил, что пистолет якобы приобрел на одном из сайтов в сети интернет. Правоохранители изъяли оружие, а мужчину задержали.

Следователи открыли уголовные производства за незаконное обращение с оружием и хулиганство.

Напомним, 25 июля в Киеве возле метро произошла драка со стрельбой, пострадал человек.

стрельба оружие полиция драка Херсон

 
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