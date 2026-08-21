Фото: ОВА

У ніч на 21 серпня російські війська атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, а також Червоногригорівська та Марганецька громади.

У Павлограді через влучання спалахнула пожежа на території приватного домоволодіння. Ще одна пожежа виникла в Петропавлівській громаді Синельниківського району.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня російські війська атакували село Леб'яже Харківської області шістьма безпілотниками. Загинули дві жінки, ще дві отримали поранення.