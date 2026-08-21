Фото: ДПСУ

У ніч на 21 серпня російські війська атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області ударними безпілотниками типу Shahed

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Внаслідок влучань зазнала пошкоджень інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки", розташованого на кордоні з Молдовою.

Будівлі та конструкції пункту пропуску понівечені. Виникли пожежі – їх загасили рятувальники.

Наразі пропуск людей та транспортних засобів через "Табаки" повністю призупинено, про що поінформовано молдовську сторону. Водіїв та подорожуючих просять врахувати зміни: увесь транспортний потік перенаправляють до інших пунктів пропуску.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня РФ атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання 27 дронів на 16 локаціях.