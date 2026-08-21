07:58  21 серпня
На Рівненщині зіткнулися дві вантажівки: на дорогу розсипався вантаж
00:35  21 серпня
Гумористка Настя Ткаченко потрапила в ДТП
23:55  20 серпня
Мобілізували лише в червні: відомий український музикант загинув на фронті
UA | RU
UA | RU
21 серпня 2026, 09:15

Удар "шахедами" по Одещині: пошкоджено пункт пропуску "Табаки" на кордоні з Молдовою

21 серпня 2026, 09:15
Читайте также на русском языке
Фото: ДПСУ
Читайте также
на русском языке

У ніч на 21 серпня російські війська атакували Болградський та Ізмаїльський райони Одеської області ударними безпілотниками типу Shahed

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Внаслідок влучань зазнала пошкоджень інфраструктура міжнародного пункту пропуску "Табаки", розташованого на кордоні з Молдовою.

Будівлі та конструкції пункту пропуску понівечені. Виникли пожежі – їх загасили рятувальники.

Наразі пропуск людей та транспортних засобів через "Табаки" повністю призупинено, про що поінформовано молдовську сторону. Водіїв та подорожуючих просять врахувати зміни: увесь транспортний потік перенаправляють до інших пунктів пропуску.

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня РФ атакувала Україну 135 ударними безпілотниками. Зафіксовано влучання 27 дронів на 16 локаціях.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Пункти пропуску Одеська область шахед безпілотники
10 серпня 2026
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Низька народжуваність і страх засилля мігрантами викликають у багатьох українців почуття тривоги за майбутнє країни. Але попри важку демографічну кризу, все ж є шляхи зупинити Україну від обезлюднення
06 серпня 2026
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Ціни обвалилися, коли стало зрозуміло, що Росія заблокувала порти
02 серпня 2026
Мобілізація, каліцтва, ПТСР: створювати сім'ї в Україні стало складніше
Нестабільність і криза в Україні не сприяють створенню міцної сім'ї та бажанню народити дитину. Про це свідчить велика кількість розлучень та зниження шлюбів. Інша проблема – скорочення кількості чоло...
01 серпня 2026
Прифронтові жнива: знищений врожай, скалічені життя і збитки для бізнесу
Чуйка, бронежилет і шолом. Нині це звичайні атрибути фермера на Херсонщині. У деяких районах спокійніше, та чим ближчий Дніпро, який розділяє звільнену праву і окуповану ліву частину області, тим біль...
Двоє загиблих і дев'ятеро постраждалих: РФ атакувала Харків та область
21 серпня 2026, 10:11
Ворожі удари FPV-дронами по Запорізькому району: поранені три людини
21 серпня 2026, 09:55
Вибори під час війни: самогубство держави чи спосіб подолати кризу
21 серпня 2026, 09:46
На Херсонщині через ворожі атаки одна людина загинула, ще 23 – постраждали
21 серпня 2026, 09:28
ТЦК мобілізували батька двох дітей, мати яких померла: Лубінець домігся його звільнення
21 серпня 2026, 09:18
Нічна атака: ППО знешкодила 107 із 135 російських безпілотників
21 серпня 2026, 08:51
Як Зеленський керує країною, не знаючи про схеми своїх друзів
21 серпня 2026, 08:35
Повторна атака на Київ: рятувальники загасили пожежу на складі
21 серпня 2026, 08:26
Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: виникли пожежі
21 серпня 2026, 08:21
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Країні потрібні люди: за яких умов українців стане більше
Зерно під блокадою: як українські фермери повторюють уроки 4-річної давнини
Всі публікації »
Юрій Касьянов
Сергій Куюн
Геннадій Друзенко
Всі блоги »