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Через бойові дії та обстріли енергетичної інфраструктури тимчасово залишаються без електропостачання частина споживачів у шести регіонах

Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.

Йдеться про Дніпропетровську, Запорізьку, Миколаївську, Сумську, Харківську та Чернігівську області.

"Енергетики працюють, щоб якнайшвидше повернути світло в оселі українців. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.

Крім того, через негоду без електропостачання залишаються 228 населених пунктів у Закарпатській, Київській, Полтавській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях. Ремонтні бригади працюють над відновленням.

Зазначається, що застосування обмежень 28 липня не прогнозується. Споживачам рекомендують, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 11:00 до 15:00.

Нагадаємо, у ніч на 28 липня РФ атакувала Україну 131 ударним безпілотником. Зафіксовано влучання дронів на девʼяти локаціях.