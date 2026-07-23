На Львівщині рятувальники відшукали туристку, яка заблукала біля гори Ключ
Увечері 22 липня під час спуску з гори Ключ, поблизу водоспаду Кам'янка та озера Журавлине, львів'янка відбилася від своєї групи та заблукала
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Повідомлення про це надійшло до Служби порятунку о 21:26.
Для розшуку 68-річної жінки залучили гірських рятувальників зі Славського, спецтехніку, квадроцикл та безпілотник. Вже о 22:58 заблукалу знайшли в лісі біля підніжжя гори.
На щастя, туристка медичної допомоги не потребувала.
Нагадаємо, раніше на Закарпатті рятувальники допомогли парі туристів із Кривого Рогу, які заблукали під час сходження на Говерлу через раптове погіршення погодних умов.
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