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За минулу добу російські війська завдали 92 удари по 30 населених пунктах Сумської області, застосовуючи КАБи, міномети, артилерію та безпілотники різних типів

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

У Середино-Будській громаді внаслідок мінометного обстрілу загинув 57-річний чоловік.

У Сумах через влучання ударних БпЛА поранень зазнали двоє чоловіків, а також було пошкоджено три АЗС, нежитлову будівлю та об'єкти критичної інфраструктури.

У Білопільській громаді від атаки дрона постраждали 53-річний чоловік та 68-річна жінка. Пошкоджень зазнали один багатоквартирний будинок, п'ять приватних будинків, чотири торгові кіоски та лінія електропередач.

Крім того, через удари ворожих БпЛА у Березівській, Великописарівській та Садівській громадах поранення отримали ще троє цивільних мешканців: 62-річна жінка, чоловіки 51 та 44 років.

Нагадаємо, минулої доби російські війська завдали 913 ударів по 52 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок атак на Запоріжжя та Запорізький район загинули двоє людей, ще семеро отримали поранення.