Кровавое застолье: в Харьковской области полиция задержала подозреваемого в нанесении тяжелых травм

Фото: полиция Харьковской области

Досудебным расследованием установлено, что вечером 3 июля в одном из домовладений города между двумя мужчинами во время застолья возник конфликт

Об этом сообщила полиция Харьковской области, передает RegioNews .

В ходе ссоры 43-летний мужчина схватил пустую стеклянную бутылку и нанес оппоненту несколько ударов по голове.

В результате нападения 65-летнего пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи.

Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали в порядке статьи 208 УПК Украины.

Следователи Берестинского районного отдела полиции сообщили фигуранту о подозрении по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет.

Напомним, что полицейские задержали злоумышленника, который во время ссоры зарезал своего соседа. Преступление произошло в городе Фастов .