Через обстріли шість областей частково залишаються без світла – Міненерго
Внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об'єктів частина споживачів у шести регіонах тимчасово залишаються без електропостачання
Про це повідомляє Міненерго, передає RegioNews.
Йдеться про Дніпропетровську, Донецьку, Житомирську, Запорізьку, Сумську та Харківську області.
"Енергетики працюють у посиленому режимі, щоб якнайшвидше повернути електропостачання для всіх абонентів. Відновлювальні роботи тривають цілодобово", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що застосування обмежень електроенергії 26 травня не прогнозується.
Споживачів просять, за можливості, перенести активне енергоспоживання на денний час – з 10:00 до 16:00. У вечірні години, з 18:00 до 22:00, громадян просять ощадливо використовувати електроенергію. Це допомагає знизити навантаження на систему.
Нагадаємо, в ніч на 26 травня РФ атакувала Україну двома "Іскандерами" і 122 БпЛА. Зафіксовано влучання 9 безпілотників та ракет на 11 локаціях.