На Київщині ухилянтів "катали" за 16 тисяч доларів

Фото: Національна поліція

У Київській області викрили трьох чоловіків, які організували схему з незаконним переправленням військовозобов'язаних за кордон. Тепер організаторам загрожує в'язниця

Про це повідомляє поліція Київської області, передає RegioNews.

Організатори схеми шукали "клієнтів" і надавали їм детальні інструкції щодо нелегального перетину кордону поза пунктами пропуску. За свої "послуги" вони просили 16 тисяч доларів із кожної людини.

Правоохоронці затримали організаторів під час отримання грошей. Тепер їм може загрожувати до дев'яти років ув'язнення.

Нагадаємо, на Черкащині працівники ТЦК розпилили сльозогінний газ в авто з ветераном і сім'єю. Транспортний засіб зупинили посеред поля, після чого виник конфлікт між учасниками події.