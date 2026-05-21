Україна в ООН закликала позбавити Росію статусу постійного члена Радбезу

Андрій Мельник, Фото: Andrii Melnyk/X

Постійний представник України при ООН Андрій Мельник закликав держави-члени Організації Об’єднаних Націй розробити політичний і юридичний механізм для позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки ООН

Про це інформує "Укрінформ", передає RegioNews.

За його словами, це необхідно через агресію РФ проти України та систематичні злочини проти цивільного населення.

Мельник наголосив, що російська агресія проти України вирізняється особливою жорстокістю та систематичним насильством щодо цивільного населення. Він послався на дані Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні, згідно з якими у період із січня по квітень 2026 року кількість жертв серед цивільних зросла на 21% порівняно з аналогічним періодом минулого року та на 93% – порівняно з 2024 роком.

Дипломат наголосив, що перші чотири місяці 2026 року стали найсмертоноснішим періодом для цивільного населення України за весь час повномасштабної війни. Він зазначив, що Росія посилила ракетні та дронові атаки по мирних містах, оскільки не досягає успіхів на полі бою.

Мельник нагадав, що під час зимових місяців РФ систематично атакувала енергетичну інфраструктуру України, намагаючись залишити цивільних без тепла та електроенергії.

Окремо він звернув увагу на тактику "подвійних ударів", коли після першого обстрілу здійснюється повторна атака по місцях прибуття медиків і рятувальників.

Також дипломат розповів про практику так званого"сафарі на людей", коли російські оператори дронів навмисно атакують цивільних, транспорт та гуманітарні автомобілі.

Він заявив, що ці дії вже кваліфіковані Комісією ООН з розслідування як злочини проти людяності.

Крім того, він повідомив, що понад 20 тисяч українських дітей були незаконно депортовані або примусово переміщені до Росії, де зазнають індоктринації та мілітаризації.

Постпред висловив сподівання, що Росію буде включено до наступної доповіді Генерального секретаря ООН як державу, причетну до сексуального насильства в умовах конфлікту.

Він підкреслив, що міжнародне право втрачає сенс, якщо воєнні злочини та агресія не матимуть відповідальності, та закликав держави ООН знайти шлях до позбавлення Росії статусу постійного члена Ради Безпеки.

Нагадаємо, нещодавно росіяни влаштували масований терор дронами у Херсоні. Загинула 68-річна жінка. Постраждали ще дев’ятеро людей. Шестеро з них - під час атаки на транспорт місії ООН в Україні та автомобіль волонтерської групи.