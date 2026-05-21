21 травня 2026, 08:56

РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та 116 ударними безпілотниками

Фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
У ніч на 21 травня РФ атакувала Україну балістичною ракетою "Іскандер-М" та 116 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 08:30 сили ППО знищили або подавили 109 російських безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання балістичної ракети та 5 ударних БпЛА на 5 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 4 локаціях.

У ПС наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

атака на Україну 21 травня 2026 року

Нагадаємо, російські війська продовжують масовано тероризувати Дніпропетровську область. Вночі та вранці 21 травня ворог здійснив 15 атак, застосувавши для ударів артилерію, ударні безпілотники та керовані авіабомби.

Україна війна обстріли безпілотники ракетний удар Іскандер ППО
