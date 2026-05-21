Мінус 910 окупантів: ЗСУ завдали нових втрат армії РФ
Українські бійці продовжують завдавати значних втрат армії РФ
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.
Сили оборони України за минулу добу ліквідували 910 російських військових. Також знищили пʼять бронемашин, 54 артилерійські системи, дві РСЗЧ, один засіб ППО та 202 одиниці автомобільної і спеціальної техніки.
Загальні бойові втрати загарбників з 24.02.22 по 17.05.26 орієнтовно склали:
Нагадаємо, у тимчасово захопленому росіянами Сніжному Донецької області Сили безпілотних систем спільно зі Службою безпеки України знищили центр підготовки операторів безпілотників, який фінансувався "Російською академією ракетних і артилерійських наук", ліквідований підполковник Збройних сил РФ.
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
Російський дрон атакував вантажівку на Харківщині: загинула людина
21 травня 2026, 09:57Парадокс війни: як ескалація може змінити баланс
21 травня 2026, 09:54У ДТП на Сумщині загинув 16-річний мотоцикліст, ще один підліток у лікарні
21 травня 2026, 09:49В Україні завершився епідсезон ГРВІ: захворіли понад 4,2 млн людей
21 травня 2026, 09:44"Живі коштовності" в багажнику: киянка намагалася таємно ввезти з Польщі партію колекційних риб на 1 млн грн
21 травня 2026, 09:39На Донеччині через російські обстріли загинула одна людина, 11 – поранені
21 травня 2026, 09:28У Полтаві накрили мережу нелегальних вейпів: товару на 5 млн грн
21 травня 2026, 09:22На Херсонщині через ворожі обстріли отримали поранення 10 людей
21 травня 2026, 09:15РФ вночі атакувала Україну "Іскандером" та 116 ударними безпілотниками
21 травня 2026, 08:56На Сумщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, 15 поранених
21 травня 2026, 08:55
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі блоги »