21 травня 2026, 08:55

На Сумщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, 15 поранених

21 травня 2026, 08:55
Фото: Національна поліція
На Сумщині поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів – внаслідок атак загинула одна людина, ще п’ятнадцять отримали поранення

Про це повідомила поліція області, передає RegioNews.

Упродовж минулої доби російські війська продовжували обстрілювати територію Сумської області. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та інші профільні служби.

У Конотопській громаді внаслідок атаки загинула одна людина, ще 12 цивільних зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхові будинки, торговельні павільйони, адміністративні будівлі, медичні та соціальні установи, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді поранення отримала одна цивільна особа, також пошкоджено житловий будинок.

У Буринській громаді внаслідок обстрілів травмовано двох людей. Крім того, зруйновано та пошкоджено житлові будинки й транспортні засоби.

У Ворожбянській, Кириківській, Сумській, Березівській та Есманській громадах зафіксовано пошкодження приватних будинків, господарчих споруд, автомобілів, газопроводу та зерноскладу. Також знищено три автомобілі.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

Нагадаємо, російські окупаційні війська продовжують масовано тероризувати Дніпропетровську область. Вночі та вранці 21 травня ворог здійснив 15 атак, застосувавши для ударів артилерію, ударні безпілотники та керовані авіабомби.

