На Сумщині внаслідок обстрілів загинула одна людина, 15 поранених

На Сумщині поліція фіксує наслідки ворожих обстрілів – внаслідок атак загинула одна людина, ще п’ятнадцять отримали поранення

Про це повідомила поліція області.

Упродовж минулої доби російські війська продовжували обстрілювати територію Сумської області. На місцях влучань працювали слідчо-оперативні групи поліції та інші профільні служби.

У Конотопській громаді внаслідок атаки загинула одна людина, ще 12 цивільних зазнали поранень. Пошкоджено багатоповерхові будинки, торговельні павільйони, адміністративні будівлі, медичні та соціальні установи, магазини та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

У Шосткинській громаді поранення отримала одна цивільна особа, також пошкоджено житловий будинок.

У Буринській громаді внаслідок обстрілів травмовано двох людей. Крім того, зруйновано та пошкоджено житлові будинки й транспортні засоби.

У Ворожбянській, Кириківській, Сумській, Березівській та Есманській громадах зафіксовано пошкодження приватних будинків, господарчих споруд, автомобілів, газопроводу та зерноскладу. Також знищено три автомобілі.

За всіма фактами відкрито кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України – воєнні злочини.

