Ворог завдав 839 ударів по Запорізькій області: поранено двох чоловіків

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.

Упродовж минулої доби російські війська завдали 839 ударів по 53 населених пунктах Запорізької області.

Зокрема, окупанти здійснили 34 авіаудари по низці населених пунктів, серед яких Малокатеринівка, Зарічне, Новомиколаївка, Мар’ївка, Лежине, Новоолександрівка, Новостепнянське, Оленівка та інші.

Крім того, 499 ударних безпілотників різної модифікації, переважно FPV-дронів, атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Балабине та інші населені пункти області.

Ще 306 артилерійських ударів припали по громадах регіону, зокрема по Степногірську, Приморському, Гуляйполю, Щербаках, Малій Токмачці та інших територіях.

Унаслідок атак надійшло 101 повідомлення про пошкодження об’єктів інфраструктури, житлових будинків, автомобілів і господарських споруд.

Нагадаємо, під ранок 20 травня російські війська атакували Запорізький район. Під ударом опинився Вільнянськ. Зруйновано приватний будинок, після влучання виникла пожежа. Через ворожий обстріл поранення отримали четверо людей.