Російські окупаційні війська продовжують масовано тероризувати Дніпропетровську область. Вночі та вранці 21 травня ворог здійснив 15 атак, застосувавши для ударів артилерію, ударні безпілотники та керовані авіабомби

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

Внаслідок обстрілів постраждали четверо цивільних мешканців.

Масштаби руйнувань та наслідки зафіксовані у п'яти районах області:

У Дніпрі внаслідок ворожих прильотів пошкоджені будинки. Травми отримали дві жінки віком 58 та 35 років. Меддопомогу їм надали на місці, вони лікуватимуться амбулаторно.

У Кривому Розі окупанти пошкодили підприємство. Поранення отримав 34-річний чоловік, який лікуватиметься вдома.

На Нікопольщині від ворожих атак потерпали Нікополь, а також Мирівська, Покровська, Марганецька та Червоногригорівська громади. Ворог пошкодив підприємство та інфраструктуру. Постраждав 42-річний чоловік – його госпіталізували до лікарні у стані середньої тяжкості.

На Синельниківщині під ударом опинилися Покровська та Українська громади, де пошкоджений приватний будинок.

У Павлоградському районі росіяни атакували Троїцьку громаду – там спалахнула вантажівка.

Нагадаємо, упродовж ночі над Дніпропетровщиною підрозділи ПвК "Схід" збили 17 ворожих безпілотників.