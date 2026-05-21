У селищі Золочів Харківської області внаслідок удару FPV-дрона по цивільному мікроавтобусу постраждали двоє людей

Про це виданню "Думка" повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає RegioNews.

За його даними, 21 травня близько 5:05 російські війська атакували цивільний транспорт FPV-дроном у Золочеві.

Внаслідок удару 41-річна жінка та 43-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Також частково пошкоджено автомобіль.

