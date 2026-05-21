На Харківщині FPV-дрон вдарив по мікроавтобусу – є постраждалі
У селищі Золочів Харківської області внаслідок удару FPV-дрона по цивільному мікроавтобусу постраждали двоє людей
Про це виданню "Думка" повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко, передає RegioNews.
За його даними, 21 травня близько 5:05 російські війська атакували цивільний транспорт FPV-дроном у Золочеві.
Внаслідок удару 41-річна жінка та 43-річний чоловік зазнали гострої реакції на стрес. Також частково пошкоджено автомобіль.
Нагадаємо, у Херсоні російські окупанти атакували автомобіль волонтерів громадської організації "Іскра Добра", які доставляли гарячі обіди місцевим жителям. Постраждали двоє людей. Один із волонтерів перебуває у тяжкому стані.
