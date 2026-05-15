Україна провела 74-й обмін полоненими, який став початком масштабного процесу за формулою "1000 на 1000". Додому повернулися 205 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цей обмін особливий тим, що майже 95% звільнених перебували в неволі з 2022 року. Більшість із них – це оборонці Маріуполя та "Азовсталі", які пробули в полоні чотири роки.

Серед повернутих також є нацгвардієць, якого захопили на ЧАЕС. Вдалося повернути оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Окрім рядових та сержантів, вдалося визволити понад 50 офіцерів.

Наймолодшому звільненому оборонцю – 21 рік, найстаршому — 62 роки. Двоє бійців сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років. 21 захисник мав або зовсім скоро матиме день народження у травні.

Серед повернутих є пʼятеро однофамільців.

Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

