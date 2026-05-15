13:10  15 травня
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
11:19  15 травня
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
07:59  15 травня
Україна у фіналі Євробачення-2026 – хто ще пройшов далі
UA | RU
UA | RU
15 травня 2026, 12:36

Від 21 до 62 років: кого вдалось повернути під час першого етапу обміну "1000 на 1000"

15 травня 2026, 12:36
Читайте также на русском языке
Фото: Координаційний штаб
Читайте также
на русском языке

Україна провела 74-й обмін полоненими, який став початком масштабного процесу за формулою "1000 на 1000". Додому повернулися 205 воїнів ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на уповноваженого ВР із прав людини Дмитра Лубінця та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Цей обмін особливий тим, що майже 95% звільнених перебували в неволі з 2022 року. Більшість із них – це оборонці Маріуполя та "Азовсталі", які пробули в полоні чотири роки.

Серед повернутих також є нацгвардієць, якого захопили на ЧАЕС. Вдалося повернути оборонця, який був засуджений у Росії та помилуваний.

Додому повернулися військовослужбовці ЗСУ, зокрема представники Військово-Морських Сил, Сухопутних військ, ДШВ, ТрО, Повітряних Сил, а також бійці Національної гвардії України та Державної прикордонної служби.

Окрім рядових та сержантів, вдалося визволити понад 50 офіцерів.

Наймолодшому звільненому оборонцю – 21 рік, найстаршому — 62 роки. Двоє бійців сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років. 21 захисник мав або зовсім скоро матиме день народження у травні.

Серед повернутих є пʼятеро однофамільців.

Визволені захисники будуть доправлені до медичних центрів для проходження всіх необхідних обстежень, подальшого лікування та медичної реабілітації. Вони будуть забезпечені необхідною допомогою, отримають документи та належні грошові виплати.

Нагадаємо, 15 травня, відбувся перший етап обміну полоненими за формулою "1000 на 1000". Додому повернулися 205 українських захисників.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
обмін полонених Україна РФ війна полонені українські військові
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
У Києві російська ракета забрала життя 12-річної доньки загиблого захисника
15 травня 2026, 13:36
У центрі Львова чоловік облив Садового рідиною: як відреагував мер
15 травня 2026, 13:10
На Київщині сталася пожежа на несанкціонованому сміттєзвалищі
15 травня 2026, 13:02
Російські БпЛА атакували громаду на Сумщині – є постраждалі
15 травня 2026, 12:46
"Плівки Міндіча": в НБУ підтвердили візити Василя Веселого
15 травня 2026, 12:22
Контроль відновлено: ЗСУ звільнили Одрадне на Харківщині
15 травня 2026, 11:52
Дзеркальна відповідь: єдиний спосіб зупинити агресора
15 травня 2026, 11:46
У Львові підвищили вартість проїзду у громадському транспорті
15 травня 2026, 11:22
Смертельна ДТП на Сумщині: загинуло немовля, ще двоє дітей постраждали
15 травня 2026, 11:19
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Всі публікації »
Тетяна Ніколаєнко
Микола Княжицький
Валерій Пекар
Всі блоги »