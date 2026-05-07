Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає RegioNews.

Внаслдіок ворожих обстрілів двоє людей загинули у Дружківці та ще одна в Шабельківці.

Троє людей зазнали поранень у Краматорську, по одній людині були поранені у Добропіллі, Лимані та Слов’янську.

Як зазначається, загальна кількість жертв росіян на Донеччині – 4023 загиблих і 9275 постраждалих – подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

Нагадаємо, в ніч на 7 травня російські військові майже 30 разів атакували п'ять районів Дніпропетровщини. Внаслідок обстрілів поранення отримали четверо людей. У Дніпрі постраждали 21-річна вагітна жінка та 45-річний чоловік.