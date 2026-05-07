Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловіка звинувачують у насильницьких діях сексуального характеру щодо 9-річної дівчинки.

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася у вересні минулого року в селі Вороньківка. Чоловік заманив 9-річну двоюрідну онуку на горище свого будинку, де вона перебувала в гостях. Там він змусив дитину торкатися його статевих органів. Дівчинка змогла вирватися та розповіла про все матері, яка одразу звернулася до поліції. У лютому фігуранту повідомили про підозру.