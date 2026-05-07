07 травня 2026, 08:57

Заманив онуку на горище: на Київщині судитимуть чоловіка за сексуальне насильство над 9-річною дівчинкою

Фото: поліція
Поліція завершила розслідування та передала до суду справу стосовно 59-річного жителя Бучанського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Чоловіка звинувачують у насильницьких діях сексуального характеру щодо 9-річної дівчинки.

За скоєне фігуранту загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, подія сталася у вересні минулого року в селі Вороньківка. Чоловік заманив 9-річну двоюрідну онуку на горище свого будинку, де вона перебувала в гостях. Там він змусив дитину торкатися його статевих органів. Дівчинка змогла вирватися та розповіла про все матері, яка одразу звернулася до поліції. У лютому фігуранту повідомили про підозру.

Київська область суд зловмисник дитина сексуальне насильство
01 травня 2026
Шкільна битва в Тернополі. Чому ця кров – не остання
Правоохоронці звертають увагу на наслідок, а не на причину, а у школі, схоже, як завжди, нічого не помічали
28 квітня 2026
Боротьба за роботу в умовах обстрілів: що відбувається із зайнятістю в прифронтових регіонах
Людям, які живуть поблизу зони бойових дій, крім частих обстрілів доводиться стикатися зі свавіллям в питаннях зайнятості з боку управлінців та чиновників
23 квітня 2026
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
