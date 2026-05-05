У ніч на 5 травня РФ атакувала Україну 11 балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 164 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу "Пародія"

Про це передає RegioNews із посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, безпілотні системи та мобільні вогневі групи.

Станом на 09:00 сили ППО знищили або подавили одну балістичну ракету та 149 російських безпілотників на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 8 балістичних ракет та 14 ударних БпЛА на 14 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на 10 локаціях. Дві ракети не досягли цілей, інформація уточнюється.

У Повітряних силах наголосили, що атака триває. В повітряному просторі декілька ворожих дронів.

Нагадаємо, у ніч на 5 травня російські війська атакували Полтавську область. Через повторний ракетний удар загинули двоє рятувальників, ще 23 – дістали поранення. Також загинули двоє цивільних, восьмеро – поранені.