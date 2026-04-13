13 квітня 2026, 20:45

На Львівщині чоловік відмовився від повістки та принципово не пішов до ТЦК: як його покарали

Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області розглянув справу щодо військовозобов’язаного. Чоловік свідомо відмовився від мобілізації

Про це повідомляє "Судово-юридична газета", передає RegioNews.

Військовозобов'язаного визнали придатним до військової служби. У жовтні 2024 року йому повідомили про дату, час і місце прибуття для відправки до військової частини. Під час спроби вручити йому повістку він відмовився. Потім без поважних причин чоловік не прибув до призовного пункту.

На суді чоловік визнав провину. Він заявив, що відмовляється проходити військову службу. Суд призначив покарання у вигляді 5 років та місяця позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше Служба безпеки викрила нові докази корупційної діяльності керівника Бучанського РТЦК та СП. За матеріалами справи, посадовець разом із двома спільниками пропонував військовозобов’язаним уникнути призову на підставі фіктивних висновків ВЛК про "погане здоров’я". Крім того, фігурант займався ще незаконним збагаченням.

мобілізація ТЦК суд Львівська область
