10 квітня 2026, 07:49

Ворог атакував три райони Дніпропетровщини: наслідки обстрілів

Фото: ОВА
В ніч на 10 квітня ворог майже 30 разів атакував три райони області безпілотниками та артилерією

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа, передає RegioNews.

На Нікопольщині під ударом опинилися райцентр, Червоногригорівська, Марганецька та Покровська громади. Постраждав 74-річний чоловік, йому надали допомогу, він лікуватиметься амбулаторно. Пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок, підприємство та авто.

У Криворізькому районі ворог атакував Зеленодольську громаду, там пошкоджений приватний будинок.

У Миколаївській громаді Синельниківського району внаслідок атаки горів гараж, пошкоджена автівка.

Також очільник ОВА додав, щочерез ворожу атаку на Нікопольщину 9 квітня, за уточненою інформацією, постраждала ще одна людина – 40-річний чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. На Синельниківщині двоє людей загинули і одна поранена. 52-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості.

Нагадаємо, під ранок 10 квітня російські військові атакували "шахедами" центральний район міста Конотоп у Сумській області. Внаслідок влучань виникли пожежі у п’ятиповерхівці та адмінбудівлі.

Дніпропетровська область війна обстріли наслідки пошкодження загиблі постраждалі
