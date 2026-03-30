На Житомирщині чоловік звітував росіянам про літаки

Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав громадянина винним у державній зраді. Виявилось, що він повідомляв росіянам про зльоти літаків

Правоохоронці з'ясували, що протягом лютого-травня минулого року чоловік переписувався у Telegram з особою, котра українськими правоохоронцями індентифікована як військовослужбовець Красноперекопського відділу УФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь.

Місцевий житель Житомирщини розповідав росіянину ро польоти літаків на ділянці між селом Житомирської області і містом Старокостянтинів Хмельницької області, передавав дані про обстріл аеродрому в Старокостянтинові.

На суді чоловік визнав провину частково. Він заявив, що дуже легковажно ставився до цього, хоча розумів, з ким він спілкується. Проте суд проаналізував матеріали справи та дійшов висновку, що чоловік чітко знав кому та з якою метою збирає і передає дані щодо польотів авіації і що це може нашкодити безпеці і територіальній цілісності України.

Його засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією належного йому на праві власності майна, крім житла.

