30 березня 2026, 18:05

На Житомирщині чоловік звітував росіянам про літаки

30 березня 2026, 18:05
Фото з відкритих джерел
Бердичівський міськрайонний суд Житомирської області визнав громадянина винним у державній зраді. Виявилось, що він повідомляв росіянам про зльоти літаків

Про це повідомляє "Судовий репортер", передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що протягом лютого-травня минулого року чоловік переписувався у Telegram з особою, котра українськими правоохоронцями індентифікована як військовослужбовець Красноперекопського відділу УФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополь.

Місцевий житель Житомирщини розповідав росіянину ро польоти літаків на ділянці між селом Житомирської області і містом Старокостянтинів Хмельницької області, передавав дані про обстріл аеродрому в Старокостянтинові.

На суді чоловік визнав провину частково. Він заявив, що дуже легковажно ставився до цього, хоча розумів, з ким він спілкується. Проте суд проаналізував матеріали справи та дійшов висновку, що чоловік чітко знав кому та з якою метою збирає і передає дані щодо польотів авіації і що це може нашкодити безпеці і територіальній цілісності України.

Його засудили до 15 років увʼязнення з конфіскацією належного йому на праві власності майна, крім житла.

Нагадаємо, раніше у Харкові СБУ затримала 18-річного російського агента, який готував теракти біля адмінбудівель. Фігурант перебуває під вартою.

держзрада суд Житомирська область
30 березня 2026
Історія із U420. Як "сувеніри з кайфом" спровокували погроми по усій країні
Один із вітчизняних бізнесів, який стрімко розвивається у нинішніх складних умовах, викликав певні підозри у журналістів. І виявилося, що все не так просто і однозначно…
25 березня 2026
Луцьк без мера: чому колишній юрист Палиці залишив посаду
Один представник місцевого олігарха пішов, інший може прийти на його місце
23 березня 2026
Ставка на ВПО: як переселенці допомагають розвитку громад
У спробах зберегти міста та села від запустіння і вимивання цінних кадрів, деякі регіональні адміністрації зробили ставку на внутрішніх переселенців
20 березня 2026
Бізнес на війні. Як на схемах у ВЛК формується нова "еліта"
Українська армія страждає від нестачі рук на фронті, а в тилу країна захлинається від схем при військово-лікарських комісіях
