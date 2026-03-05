Війська РФ за добу завдали понад 550 ударів по Запорізькій області
Впродовж доби російські окупанти завдали 552 удари по 32 населених пунктах області
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає RegioNews.
- Війська РФ здійснили 19 авіаударів по Любимівці, Таврійському, Воздвижівці, Гуляйпільському, Гіркому, Рівному, Світлій Долині, Шевченківському, Цвітковому, Копанях, Чарівному та Верхній Терсі.
- 306 БпЛА різної модифікації атакували Новомиколаївку, Балабине, Новоолександрівку, Степногірськ, Приморське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Малі Щербаки, Новоданилівку, Новоандріївку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Зелене, Варварівку, Добропілля, Прилуки та Зелений Гай.
- Зафіксовано 3 обстріли із РСЗВ по Залізничному та Мирному.
- 224 артилерійські удари прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Малих Щербаках, Новоданилівці, Новоандріївці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Прилуках.
До поліції надійшли 30 повідомлень про пошкодження житла та обʼєктів інфраструктури.
На щастя, минулося без постраждалих.
Нагадаємо, вдень 4 березня російські війська атакували два села на Харківщині. Внаслідок обстрілів загинули дві жінки.
03 березня 2026
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Четверта спроба обрати голову Черкаської обласної ради провалилась. В сесійній залі не зібралась достатня кількість депутатів, щоб підтримати компромісного кандидата Євгена Курбета на цій посаді
02 березня 2026
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Наскільки успішною стане військова операція проти Ірану, яка наразі виглядає ризикованою військовою авантюрою, стане зрозуміло вже в найближчі тижні. Але, якщо спадкоємці Хаменеї вирішать активно прот...
25 лютого 2026
Нова тактика Кремля. Росія розширює кілзону і знищує аграрний Південь
Через авіаудари та дронову кілзону великі аграрні площі в 2026 році перестануть приносити прибуток
23 лютого 2026
Нове життя українського села: як його бачать люди, які пережили жахи війни
Нещодавно президент Володимир Зеленський підняв питання про необхідність розвитку українських сіл: будівництво інфраструктури, інвестиції. На відміну від влади, жителі регіонів говорять про реальну си...
Росіяни обстріляли пожежну частину на Дніпропетровщині: у ДСНС показали наслідки
05 березня 2026, 08:52ППО знешкодила 136 зі 155 безпілотників, якими росіяни атакували Україну
05 березня 2026, 08:46Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня 2026, 08:39На Одещині через нічну атаку безпілотників виникла пожежа на базі відпочинку
05 березня 2026, 08:31$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026, 08:22Росіяни атакували чотири райони Дніпропетровщини: є поранені
05 березня 2026, 08:12Ворог атакував цивільний автомобіль на Сумщині: троє поранених
05 березня 2026, 08:03Росіяни просунулися поблизу Дорожнянки на Запоріжжі, – DeepState
05 березня 2026, 07:56Ямкові ремонти для прифронтових доріг: Кабмін виділить додаткові кошти
05 березня 2026, 07:46Сили оборони за добу ліквідували 900 російських окупантів – Генштаб
05 березня 2026, 07:45
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Черкащина без голови. Чому облрада не об'єдналась навколо кандидата у пікселі
Переговорний цугцванг і черга за Patriot: Як війна в Ірані може зашкодити Україні
Всі блоги »