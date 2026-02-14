На Львівщині знайшли збиту російську ракету "Кинджал"
На Львівщині виявили російську ракету Х-47М2 "Кинджал", яку збили під час атаки на Львів 11 лютого
Про це інформує RegioNews із посиланням на департамент із питань цивільного захисту Львівської ОВА.
"У селі Ражнів Заболотцівської ТГ Золочівського району вилучили ракету Х-47М2 "Кинджал", яку збили під час повітряно-ракетного російського удару 11 лютого", – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 11 лютого сили ППО знешкодили два ворожі "Кинджали", які летіли в напрямку Львова. Згодом в Повітряних силах розповіли подробиці атаки на регіон.
