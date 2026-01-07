Росіяни атакували дронами Черкащину: пошкоджені підприємства
У ніч на 7 січня російські війська атакували ударними дронами територію Черкащини
Про це повідомив очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець, передає RegioNews.
Внаслідок падіння ворожих БпЛА пошкоджені будівлі кількох підприємств на Уманщині.
"Пожежі оперативно ліквідовані. Уламки вилучені правоохоронними органами", – йдеться у повідомленні.
На щастя, обійшлось без постраждалих.
Нагадаємо, в ніч на 7 січня росіяни атакували Дніпро "шахедами". Внаслідок обстрілу в місті спалахнули пожежі. Постраждали семеро людей.
