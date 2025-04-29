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29 квітня 2025, 10:14

Українські прикордонники відбили спробу ворожого штурму на Харківщині

29 квітня 2025, 10:14
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фото: ДПСУ
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Під час аеророзвідки на Вовчанському напрямку прикордонники бригади «Форпост» виявили спробу російських загарбників добігти до українських позицій

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДПСУ.

Першими зупиняти атаку ворога взялися мінометники Держприкордонслужби. Російський штурмовик, який вирвався вперед, після розриву міни, розвернувся та почав тікати назад. Невдовзі до відбиття нападу росіян доєдналися оператори ударних дронів "Форпосту".

"Завдяки чудовій взаємодії аеророзвідків, мінометників та операторів ударних БПЛА прикордонники відбили штурм і вкотре засвідчили, що Державна прикордонна служба України є невіддільною складовою Сил оборони України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, експрацівницю міськради на Харківщині засудили за співпрацю з окупантами.

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