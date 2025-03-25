На Харківщині триває евакуація громадян: за минулий тиждень евакуйовано 263 особи, з яких 12 дітей

фото: Національна поліція

Наразі триває евакуація громадян з Куп’янського, Дергачівського та Ізюмського районів. За минулий тиждень з населених пунктів, які потерпають від ворожих обстрілів, евакуйовано 263 особи, з яких 12 дітей

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Харківській області.

У поліції закликають громадян не наражатися на небезпеку та виїжджати з громад, які розташовані у прифронтовій зоні.

"Якщо ви або ваші рідні вирішили евакуюватися з населених пунктів, які піддаються постійним обстрілам з боку військових рф, звертайтеся на "гарячу лінію" з питань евакуації, на спецлінію поліції "102" або до найближчих відділень поліції", - додали у поліції.

Раніше українські прикордонники показали, як знищують техніку та укриття росіян на Харківському напрямку.