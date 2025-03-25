Прикордонники показали, як знищують техніку та укриття росіян на Харківському напрямку
Аеророзвідники 4 прикордонного загону Держприкордонслужби в складі Сил оборони України продовжують виконання важливих бойових завдань на Харківщині
Як передає RegioNews, про це повідомляє сайт ДПСУ.
В результаті нічного рейду безспілотників українських прикордонників було знищено кілька важливих об’єктів ворога. Уражено 8 позицій, 3 транспортні засоби, 1 промисловий генератор.
"Ворог не отримає спокою, поки ми боремося за свою землю та свободу!", - зазначили у ДПСУ.
Нагадаємо, на Харківщині російський дрон поранив чоловіка та вагітну жінку.
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