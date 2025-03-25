В Харьковской области продолжается эвакуация граждан: за прошедшую неделю эвакуировано 263 человека, из которых 12 детей

фото: Национальная полиция

В настоящее время идет эвакуация граждан из Купянского, Дергачевского и Изюмского районов. За прошедшую неделю из населенных пунктов, страдающих вражескими обстрелами, эвакуированы 263 человека, из которых 12 детей

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Харьковской области.

В полиции призывают граждан не подвергаться опасности и выезжать из общин, расположенных в прифронтовой зоне.

"Если вы или ваши родные решили эвакуироваться из населенных пунктов, подвергающихся постоянным обстрелам со стороны военных РФ, обращайтесь на "горячую линию" по вопросам эвакуации, на спецлинию полиции "102" или в ближайшие отделения полиции", - добавили в полиции.

Ранее украинские пограничники показали, как уничтожают технику и укрытие россиян в Харьковском направлении.