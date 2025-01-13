Росіяни вдарили дроном по селу на Харківщині: поранений чоловік
У понеділок, 13 січня, російські окупанти атакували FPV-дроном село Веселе Харківського району
Про це повідомляє пресслужба поліції, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки пошкоджений житловий будинок. Вибухових поранень зазнав 41-річний чоловік.
Загарбники поцілили по селу близько 8:20.
Нагадаємо, ввечері 12 січня окупанти завдали удару по Купʼянську на Харківщині. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель.
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