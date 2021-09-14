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14 вересня 2021, 12:51 1703

Харків'яни під ОП вимагали від Зеленського взяти під контроль розслідування смерті Кернеса

14 вересня 2021, 12:51 1703
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Під Офісом президента пройшла акція протесту з вимогою розслідувати обставини смерті харківського міського голови Геннадія Кернеса і приходу до влади в місті Ігоря Терехова

Мітингувальники, які в більшості своїй є жителями Харкова, також вимагали від президента України Володимира Зеленського втрутитися в ситуацію і взяти під особистий контроль розслідування всіх обставин смерті Кернеса. За їх словами, всю правду про хворобу і смерть Кернеса приховують, і вони не виключають, що його смерть і зміна влади в Харкові відбулися в результаті злочину.

Учасники акції протесту тримають плакати: "Вимагаємо розслідування смерті Кернеса", "Врятуйте Харків від рейдерства", "Харків'яни чекають правди", "Харків проти узурпації" і т. д.

Під час мітингу його учасники скандували: "Вимагаємо чесного розслідування", "Ні рейдерству Харкова" і "Зеленський, виходьте". Також мітингувальники вимагали зареєструвати на сайті президента петицію, в якій містяться вимоги розслідувати смерть Геннадія Кернеса і яким чином тимчасовим очільником Харкова став Ігор Терехов.

До мітингувальників вийшов представник Офісу президента, який прийняв їхнє звернення, пообіцявши його зареєструвати.

Один з організаторів акції протесту директор громадської організації "Всеукраїнська антикорупційна палата" Андрій Ільгов повідомив у коментарі журналістам, що, на його думку, "є якийсь суб'єкт, який не зацікавлений, щоб петиція була прийнята".

"Шестеро людей з нашої організації намагалися одну і ту ж петицію зареєструвати на сайті президента, але все марно. Причому, що ми дотримувалися всіх правил складання петиції", - заявив він.

За словами Ільгова, "це грандіозна проблема, що фактично захоплене півторамільйонне місто, коли його в управління передали незрозумілому суб'єкту". "На сайті президента є такі петиції, що на голову не натягнеш, адже там ні про що, а нашу петицію чомусь не приймають. Президент, як глава РНБО, повинен взяти під контроль питання по Харкову", - підсумував активіст.

Нагадаємо, Геннадій Кернес, за офіційною версією, помер 17 грудня 2020 року в берлінській клініці "Шаріте" від ускладнень коронавірусної хвороби. 9 грудня 2020 року на підставі подання з електронним підписом Геннадія Кернеса секретарем Харківської міськради був обраний Ігор Терехов, який після смерті Кернеса став в.о. мера Харкова. Справжність електронного підпису Кернеса у багатьох викликає сумнів, оскільки є інформація, що Кернес весь час перебування в "Шаріте" був без свідомості і не міг приймати ніяких рішень.

Харків Геннадій Кернес Ігор Терехов

 
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