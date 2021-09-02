Політексперт: Кандидат в мери Харкова від Нацкорпуса - це підміна єдиного проєвропейського кандидата

Багатомісячні пошуки єдиного кандидата від проєвропейських сил на пост мера Харкова закінчилися, по суті, фальсифікацією і вибором гіршого з усіх можливих варіантів

Про це в ефірі програми "Змістовно з Христиною Яцків" на телеканалі "Еспресо" заявив політичний експерт Володимир Цибулько, коментуючи обстановку в Харкові напередодні позачергових виборів міського голови.

"Там відбулася підміна проєвропейського кандидата. "Європейська солідарність" і її партнери з "Акценту" розраховували на висунення єдиного кандидата, але тут раптом виник кандидат від "Нацкорпуса". А "Нацкорпус" - фігурант певних претензій з боку США ", - зазначив експерт.

30 серпня стало відомо, що керівник харківського "Нацкорпуса" Костянтин Немічев заявив про себе як про єдиного кандидата. У той же день двоє учасників переговорів про єдиного кандидата - "Євросолідарність" і "Акцент" - відмовилися підтримати Нємічєва.

За словами Володимира Цибулька, кандидатура Костянтина Нємічєва - найгірший з усіх варіантів, який вносить напругу в передвиборну ситуацію. Крім того, його висунення суперечить одному з базових принципів демократії - неучасті військових у політичній діяльності: "Цілий полк "Азов" з "Нацкорпусом" раптом починають формувати політику".

Нагадаємо, "Національний корпус" складається з бійців полку "Азов", який, у свою чергу, є структурним підрозділом Нацгвардії і залишається тісно пов'язаним з колишнім міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим. Бійці "Нацкорпуса" відомі за численними скандальними акціями і провокаціями. А семеро активістів харківського "Нацкорпуса" нещодавно були затримані за підозрою в рекеті.

Одним з основних кандидатів на посаду мера Харкова є колишній підлеглий Арсена Авакова секретар харківської міськради Ігор Терехов.