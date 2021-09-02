Политэксперт: Кандидат в мэры Харькова от "Нацкорпуса" – это подмена единого проевропейского кандидата

​​​​​​​Многомесячные поиски единого кандидата от проевропейских сил на пост мэра Харькова закончились, по сути, фальсификацией и выбором худшего из всех возможных вариантов

Об этом в эфире программы "Содержательно с Кристиной Яцкив" на телеканале "Еспресо" заявил политический эксперт Владимир Цыбулько, комментируя обстановку в Харькове накануне внеочередных выборов городского головы.

"Там произошла подмена проевропейского кандидата. "Европейская солидарность" и ее партнеры из "Акцента" рассчитывали на выдвижение единого кандидата, но тут вдруг возник кандидат от "Нацкорпуса". А "Нацкорпус" – фигурант определенных претензий со стороны США", – отметил эксперт.

30 августа стало известно, что руководитель харьковского "Нацкорпуса" Константин Немичев заявил о себе как о едином кандидате. В тот же день двое участников переговоров о едином кандидате – "Евросолидарность" и "Акцент" - отказались поддержать Немичева.

По словам Владимира Цыбулько, кандидатура Константина Немичева – худший из всех вариантов, который вносит напряжение в предвыборную обстановку. Кроме того, его выдвижение противоречит одному из базовых принципов демократии – неучастию военных в политической деятельности: "Целый полк "Азов" с "Нацкорпусом" вдруг начинают формировать политику".

Напомним, "Национальный корпус" состоит из бойцов полка "Азов", который, в свою очередь, является структурным подразделением Нацгвардии и остается тесно связан с бывшим министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Бойцы "Нацкорпуса" известны по многочисленным скандальным акциям и провокациям. А семеро активистов харьковского "Нацкорпуса" недавно были задержаны по подозрению в рэкете.

Одним из основных кандидатов на должность мэра Харькова является бывший подчиненный Арсена Авакова секретарь харьковского горсовета Игорь Терехов.