Михайло Добкін: Чи потрібна дорога через "Барабашово", можна вирішити тільки консенсусом

Про це під час зустрічі з підприємцями ринку "Барабашово" заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків", харківський міський голова у 2006-2010 роках Михайло Добкін.

"Я вважаю, що питання будівництва дороги через ринок "Барабашово" має вирішуватися абсолютно зрозумілим консенсусом для людей. Якщо потрібна дорога, то вона дійсно повинна допомагати розвантажувати транспортні проблеми, і, якщо вона буде проходити через ринок, щоб люди розуміли, що у них не відберуть ті робочі місця, які годують багато сімей", - заявив лідер ГО "Наш Дім – Харків".

Він також висловив сподівання, що після виборів міського голови суперечки навколо будівництва дороги завершаться. "Коли я отримаю довіру харків'ян, ми цю епопею закінчимо і будемо наводити порядок. Потрібно зібратися з ініціативною групою, запросити людей, які розбираються в цьому, і визначитися, чи потрібна нам взагалі ця дорога", - сказав Михайло Добкін.

За його словами, на сьогоднішній день для влади не існує дискусії з приводу будівництва, є лише одна точка зору: "Ніхто ж не дає альтернативного рішення, всі говорять, що треба так, а по-іншому не можна. Чому не можна?"

Михайло Добкін також зазначив, що після виборів пройшов би по ринку разом з Олександром Фельдманом, щоб обговорити, що потрібно, щоб навести на ринку порядок.

Нагадаємо, раніше, коментуючи конфлікт навколо ринку "Барабашово", Михайло Добкін висловив упевненість, що ці події пов'язані з небажанням власників ринку віддавати його рейдерам, а також з тим, що Олександр Фельдман протистоїть нинішній політиці міськради. Добкін зазначив, що як тільки з цього конфлікту зникне політична складова і бізнес вийде на передній план, тоді почнеться нормальний діалог.

"Нормальна влада зацікавлена як в робочих місцях, так і в отриманні податкових платежів. І ми будемо на боці людей, в тому числі і в переговорах з Фельдманом. Ми зробимо максимально прозорим оформлення землі і магазинів. Що стосується нової дороги, то є різні думки. Одні експерти кажуть, що вона розвантажить напрямок Салтівка-Центр, інші – що тільки збільшить "воронку" в районі Весніна", – сказав міський голова Харкова в 2006-2010 роках, зазначивши, що будуть розглядатися всі можливі пропозиції.