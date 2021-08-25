Михаил Добкин: Нужна ли дорога через "Барабашово", можно решить только консенсусом

Об этом во время встречи с предпринимателями рынка "Барабашово" заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков", харьковский городской голова в 2006-2010 годах Михаил Добкин.

"Я считаю, что вопрос строительства дороги через рынок "Барабашово" должен решаться абсолютно понятным консенсусом для людей. Если нужна дорога, то она действительно должна помогать разгружать транспортные проблемы, и, если она будет проходить через рынок, чтобы люди понимали, что у них не отберут те рабочие места, которые кормят многие семьи", - заявил лидер ОО "Наш Дом – Харьков".

Он также выразил надежду, что после выборов городского головы споры вокруг строительства дороги завершатся. "Когда я получу доверие харьковчан, мы эту эпопею закончим и будем наводить порядок. Нужно собраться с инициативной группой, пригласить людей, которые разбираются в этом, и определиться, нужна ли нам вообще эта дорога", - сказал Михаил Добкин.

По его словам, на сегодняшний день для власти не существует дискуссии по поводу строительства, есть лишь одна точка зрения: "Никто же не дает альтернативного решения, все говорят, что надо так, а по-другому нельзя. Почему нельзя?"

Михаил Добкин также отметил, что после выборов прошел бы по рынку вместе с Александром Фельдманом, чтобы обсудить, что нужно, чтобы навести на рынке порядок.

Напомним, ранее, комментируя конфликт вокруг рынка "Барабашово", Михаил Добкин выразил уверенность, что эти события связаны с нежеланием собственников рынка отдавать его рейдерам, а также с тем, что Александр Фельдман противостоит нынешней политике горсовета. Добкин отметил, что как только из этого конфликта исчезнет политическая составляющая и бизнес выйдет на передний план, тогда начнется нормальный диалог.

"Нормальная власть заинтересована как в рабочих местах, так и в получении налоговых платежей. И мы будем на стороне людей, в том числе и в переговорах с Фельдманом. Мы сделаем максимально прозрачным оформление земли и магазинов. Что касается новой дороги, то есть разные мнения. Одни эксперты говорят, что она разгрузит направление Салтовка-Центр, другие – что только увеличит "воронку" в районе Веснина", – сказал городской голова Харькова в 2006-2010 годах, отметив, что будут рассматриваться все возможные предложения.